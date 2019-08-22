羽球世錦賽》廖敏竣／蘇敬恒苦戰3局勝 距離獎牌只差1場勝利

廖敏竣（右）、蘇敬恒苦戰3局獲勝。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙組合廖敏竣／蘇敬恒今天在2019年世界羽球錦標賽，以21：19、12：21、21：17擊敗第8種子丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），取得對戰2連勝及8強門票，距離獎牌只差1勝。

廖、蘇配苦戰3局獲勝。（路透）

世界排名15廖敏竣／蘇敬恒本屆榮膺第13種子，因此48強可以免戰，他們首戰以21：15、21：11擊敗俄羅斯的39歲老將組合杜爾金（Vitalij Durkin）／烏卡（Nikolai Ukk），這場面對世界排名第8的阿斯特魯普／拉斯姆森，廖蘇配坐擁對戰2勝1敗優勢。

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丹麥組合阿斯特魯普／拉斯姆森。（路透）

廖敏竣／蘇敬恒首局一度握有12：6領先，卻被丹麥組合迎頭趕上，好在廖蘇配有沉住氣，於17：17平手，以4：2攻勢驚險先馳得點；丹麥組合在次局5：5平手後，以一波8：0攻勢奠定該局，將戰線逼入第3局。

廖敏竣／蘇敬恒末局9：8領先，以連取5分擴大領先，即使對上一度追17：19落後，廖蘇配技高一籌用連2分，苦戰3局脫穎而出。

廖敏竣／蘇敬恒8強對手依舊不好惹，是世界排名第2的印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan），雙方過去3度交手，廖蘇配1勝2敗居下風。

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