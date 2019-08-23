戴資穎、周天成力拚晉級 今日賽事預告與轉播

周天成、戴資穎今日將力拚晉級。（資料照）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

世界羽球錦標賽今將進行8強賽事，台灣一哥周天成昨在3局大戰中擊退新加坡小將駱建佑，今天將碰上泰國選手王高倫。而戴資穎將在今天7點碰上印度一姊辛度。

大聯盟例行賽持續進行，早上7點由印地安人出戰大都會，大都會的「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）要尋求本季第9勝。另一場則由洋基迎戰運動家，洋基派出日籍強投田中將大先發，對上運動家的洛克（Tanner Roark）。球迷們記得準時鎖定轉播！

請繼續往下閱讀...

日職今有3場轉播要帶給球迷們，首場由日本火腿迎戰歐力士，旅日強打王柏融昨4個打數未建功，此役能否谷底反彈，幫助球隊拿下勝利？另一場DeNA推出左投東克樹先發出戰巨人，台灣好手陽岱鋼有望先發上陣。另外，羅德將坐鎮主場挑戰軟銀，精采比賽，球迷們不要錯過囉！

中職今兩地開打，天母球場由悍將對決統一獅，悍將派出王牌羅力先發，獅隊則由羅里奇主投，洋將正面對決，精彩可期。而洲際球場則由桃猿迎戰中信，桃猿先發投手王溢正將力拚本季第12勝。

世界羽球錦標賽

17:00 8強 愛爾達體育3台

MLB

07:00 印地安人@大都會 民視

09:30 洋基@運動家 FOX體育、FOX體育3台

日職

17:00 日本火腿@歐力士 FOX體育2台、FOX體育3台

17:00 DeNA@巨人 緯來育樂

17:15 軟銀@羅德 FOX體育

中職

18:05 悍將@統一 MOMO綜合台、ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台

18:35 桃猿@中信 緯來體育、愛爾達體育2台

亞洲女排錦標賽8強

10:00 伊朗@台灣

13:00 哈薩克@印尼

15:30 南韓@泰國

轉播：愛爾達體育1台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法