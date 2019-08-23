MLB》怒了！遭酸太好預測才挨轟 達比修拿出數據回嗆

達比修有（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍投手達比修有昨在主場出戰巨人隊，主投5.1局就挨了4發全壘打、雖然最後未吞下敗投，不過他的挨轟問題卻遭到NBC電視網的主持人卡普蘭（David Kaplan）認為是出在兩好球後總是投變化球，對此達比修有則親自提出數據、打臉卡普蘭的質疑。

達比修有此役挨的四轟中，除1局朗格利亞（Evan Longoria）那一發不昰在兩好球後發生，其他三轟都是在這個情況下出現、且達比修有都選擇用變化球對決，包括對雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）投曲球、面對沃特（Stephen Vogt）選擇卡特球、皮拉爾（Kevin Pillar）則以指叉球對決。

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因此也讓卡普蘭賽後在推特上表示，NBC芝加哥電視網做了研究，達比修有今年只要在兩好球後，有高達80% 的機率會投出變化球、而他今天就因此挨了3發全壘打，最後還不忘補上一槍：「你太好預測了」。

達比修有親自回覆、並提出數據佐證，稱在此役之前自己在面對左打者在兩好球後若投變化球打擊三圍分別是0.137/0.205/0.222 ，攻擊指數則是0.427，若投四縫線速球打擊三圍則是0.350/0.435/0.650，攻擊指數1.085，「哪一種球路是比較好的選擇呢？」他在文末問道。

不過筆戰並未結束，卡普蘭接著質疑，其中一位打出全壘打的皮拉爾並不昰一位左打者，而達比修則馬上回覆、強調「加上」這場比賽，面對右投指叉球的打擊三圍是0.030/0.030/0.121，且送出了20次三振，最後更寫道，「皮拉爾是今年第一位面對我的指叉球開轟的右打者。」

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