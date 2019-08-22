中職》萊福力抱病繳好投 中信兄弟豪奪3連勝

萊福力抱病繳好投助隊3連勝。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕賽後才自承有些小感冒，中信兄弟洋投萊福力的投球表現卻看不出身體微恙，他近期狀況起伏，但今找回應有水準，7.1局投球僅失3分（2自責），以優質先發幫助球隊6:4擊敗富邦悍將。

萊福力2局上被林哲瑄敲安後，隊友守備發生失誤造成危機，也讓他該局失1分，接下來直到8局上才又出現危機，該半局他連續被兩位打者上壘，讓林益全擊出飛球出局後退場。9局上，中信兄弟在僅有2分領先下推出守護神李振昌，他繼前次出賽之後，再度繳出單局連續3次三振，幫球隊收下勝利。

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李振昌再度繳出單局連續3次三振。（記者廖耀東攝）

萊福力說，近期他兩度出賽失利，特別針對這兩戰修正，「我看了許多影片，球隊的情蒐人員也給我建議，幫助我調整，今天和捕手黃鈞聲搭配則很有默契，這一切幫助我繳出好投。」

原本妻子跟孩子今晚要來看球，萊福力還準備花束想獻給妻子，但家人身體都微恙不克前來，萊福力坦言可惜之餘，也自承自己也有些小感冒，他說：「若不是感冒，我應該能拚個完投吧，8局時就不會表現得像個老人一樣了。」

富邦悍將左投包林傑帳面上5局失2分，送出7次三振，其中5局下連同隊陳子鴻送出不死三振在內，罕見單局投出4次三振，是聯盟史上第5次。

包林傑。（記者廖耀東攝）

詹子賢三局下敲出陽春砲。（記者廖耀東攝）

七局下，兄弟張志豪二分打點安打。（記者廖耀東攝）

兄弟以6：4收下勝利。（記者廖耀東攝）

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