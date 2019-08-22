羽球世錦賽》台灣一哥周天成大戰3局拍落星國小將 4度躋身男單8強

周天成晉級8強。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成在2019年世界羽球錦標賽連過2關後，今晚遭遇世界排名34的新加坡22歲小將駱建佑，小天以21：13、18：21、21：17險勝，生涯4度躋身世錦賽男單8強，距離目標取得獎牌，僅差1勝。

周天成振奮慶祝。（路透）

駱建佑世錦賽前征戰超級100的俄羅斯公開賽、印度海得拉巴公開賽都闖決賽，兩度屈居亞軍，且他本季首場超級300系列泰國大師賽就一路過關斬將捧冠。

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面對未對戰過的對手，周天成先互探虛實在4：3領先，趁駱建佑較多失誤，以7：1攻勢於技術暫停時握有11：4優勢，小天下半局面對駱建佑追分有穩住陣腳，在16：11領先，以連取5分取得局點機會，也先馳得點。

周天成並未把握首局的氣勢，次局面對駱建佑積極跳殺有些難以招架，最多落後達7分，才開始急起直並追至16：18，該局第三度追到2分落後，靠著殺球及對方回球掛網追至18：18平手，但小天下一球殺球卻掛網，接著又讓駱建佑取分以及一記幸運翻網球，把戰局延長至第3局。

周天成末局還是難找到對手的攻擊節奏，再次陷入劣勢，被對手連取3分，而小天於3：6的情況下重新奮起，連取4分先搶回領先優勢，即使先讓駱建佑追成8：8，直接以一波10：2攻勢，最多領先達8分，即使又被駱建佑連趕6分，小天有穩住陣腳頂著對方的凶猛反撲，也開心倒地慶祝勝利。

周天成5度征戰世錦賽於2014、17、18年打入8強，如今再取第4張8強門票，距離首度躋身4強及獎牌僅差1勝。小天下戰遇世界排名15泰國選手王高倫、世界排名第10前球王印度名將斯里坎特（Kidambi Srikanth）之間的勝方。

周天成晉級8強。（路透）

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