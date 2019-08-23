羽球世錦賽》戴資穎共化解6局點險勝南韓金佳恩 勇闖女單8強

戴資穎。（資料照，路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今日在2019年世界錦標賽女單16強，以24：22、24：22力退世界排名29南韓好手金佳恩，再次鎖定8強門票，下戰對手是辛度與世界排名第10華裔美籍張蓓雯之間的勝方。

戴資穎生涯未曾與金佳恩交手，而金佳恩今年兩度打入超級系列決賽，在中國陵水大師賽稱后及美國公開賽亞軍。面對不熟悉的對手，小戴開局明顯慢熱，以1：7大幅落後，且中段最多落後8分，而金佳恩該局共握4個局點，小戴在第2個局點，靠對手掛網失誤，以逆轉之姿先馳得點。

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戴資穎較能洞悉對手的節奏，成功克服微幅落後，反取得9：7領先，即使又被追平，她在技術暫停前連趕2球，獲得11：9優勢。

金佳恩在下半局於12：13落後，為了救球腳卻打滑在場上劈腿，並未受傷後，反而還連拿4分，以16：14搶回領先，小戴在落後下則回敬5：0攻勢，但金佳恩又追成19：19平手，且小戴讓對手獲得2個局點，她依然能化解成功，連兩局驚險取下，鎖定8強門票。

稍早台灣一哥周天成遭遇世界排名34的新加坡22歲小將駱建佑，小天以21：13、18：21、21：17險勝，生涯4度躋身世錦賽男單8強。

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