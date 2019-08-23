羽球世錦賽》台灣一姊戴資穎預計今晚7點大戰印度名將辛度

戴資穎下戰將對上印度一姊辛度。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成、台灣一姊戴資穎在2019年世界羽球錦標賽男、女單打16強皆艱辛脫穎而出後，小戴預計今晚7點對陣連2年世錦賽銀牌、印度名將辛度，小天則是24日凌晨強碰世界排名15泰國選手王高倫；台灣天王、天后將尋求躋身4強的機會。

戴資穎16強面對難纏的世界排名29南韓好手金佳恩，即使最終小戴以直落2過關，但期間共驚險化解6個局末點，贏得十分驚險。

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戴資穎生涯4度於世錦賽8強買單，這次挑戰突破「8強魔咒」，對手是世界排名第5的辛度。戴資穎、辛度生涯14度碰頭，小戴取得10勝4敗優勢，但被外界戲稱為大賽而生的辛度，近2次擊敗戴資穎是2016年里約奧運及去年年終總決賽，這回又在世錦賽碰上辛度，戴資穎得步步為營。

周天成將在凌晨面對王高倫。（資料照，路透）

世界排名第2的周天成昨遭遇世界排名34的新加坡22歲小將駱建佑，以21：13、18：21、21：17險勝，生涯4度躋身世錦賽男單8強，距離目標取得獎牌，僅差1勝。小天與王高倫從2018年雅加達亞運起至今4次過招，取得全勝，不過其中有3場進入3局大戰，證明王高倫絕非省油的燈。

男雙廖敏竣／蘇敬恒連勝2場後，也是台灣唯一雙打組合，他們預計24日凌晨挑戰2017年世錦賽金牌、今年全英公開賽冠軍的世界排名第2印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan），雙方過去3度交手，廖蘇配1勝2敗居下風。

至於另組男雙「麟洋配」李洋／王齊麟今日凌晨先取1局，卻在次局錯過1賽末點，以21：19、21：23、16：21遭世界排名23南韓組合催率圭／徐承宰逆轉，無緣晉級8強。不過，李洋在第2局19：19平手時，憑藉驚人防守美技、3度撲倒在地救球成功，打出最佳氣勢率先取局點，並先馳得點，該次的連續救球堪稱完美。

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