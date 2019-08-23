莊吉生苦戰3盤落敗 無緣美網會內賽

〔中央社〕台灣選手莊吉生闖進美國網球公開賽會外賽第2輪，今天在烈日下苦戰3盤，拿到賽末點卻未能把握，最終以4比6、7比5、5比7不敵捷克選手維塞利，無緣晉級會內賽。

莊吉生世界單打排名第121，名列本屆美網會外賽男單第23種子，首輪以6比3、6比7（4比7）、7比5擊敗美國選手楊恩（Donald Young）後，遭遇世界單打排名第140、左手持拍的維塞利（Jiri Vesely）。

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維塞利身高198公分，高莊吉生18公分，屬重炮型選手，此役愛司球與致勝球各有16記，莊吉生只有各4記。莊吉生不以力量取勝，而用靈活多變的打法應戰，底線抽球、網前截擊交互運用，與維塞利打得難分難解。

今天紐約豔陽高照，這場比賽接近中午開打時日正當中，氣溫約攝氏32度，對選手體能形成一大考驗。

莊吉生丟掉首盤後，第2盤扳回一城。第3盤第6局，莊吉生逼出2個破發點，但都被救回，維塞利最後保住發球局。兩人互保到第10局，莊吉生5比4領先，維塞利在關鍵時刻出現雙發失誤，莊吉生逼出賽末點，卻未順利拿下，又讓維塞利保住發球局。

比賽氣勢隨後倒向維塞利，第3盤第11局，莊吉生發球局被破，下一局未能力挽狂瀾破發，丟掉第3盤，鏖戰2小時43分後敗陣。

30歲的莊吉生美網男單會外賽止步第2輪，在此之前，18歲小將梁恩碩在女單會外賽首輪直落二敗給西班牙女將巴多薩（Paula Badosa），遭淘汰出局。本屆美網沒有台灣單打選手從會外賽闖進會內賽。

美網會內賽預定26日點燃戰火，單打籤表今天出爐。名列女單第29種子的台灣網壇一姊謝淑薇籤運不錯，首輪賽事將遭遇尚未確定的會外晉級選手。

擁有23座大滿貫單打冠軍的小威廉絲（Serena Williams）首輪將強碰本季因傷排名下滑的莎拉波娃（Maria Sharapova），這是兩人3年來首次交手、首度在美網遭遇，未演先轟動。（編輯：徐崇哲）

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