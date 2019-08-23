足球》皇馬外借18歲亞洲新星 「日本梅西」加入馬約卡爭上場機會

今夏加入皇馬的久保建英，今被租借至皇家馬約卡。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕皇家馬德里於今年6月宣佈簽下，也是令和時代最令人期待的日本新星–久保建英，今皇馬決定將久保建英外借至今年的西甲升斑馬皇家馬約卡（Real Mallorca）1年，期望給予這位18歲小將更多機會上場磨練。

這位日本天才球員2011至2015年曾在巴塞隆納青年軍效力，但因巴薩違反國際足總規定，違規招募數名未滿18歲的國際球員，因此這些球員需不得不回自己的國家延續關鍵的球技成長期，當時的他還未滿15歲，選擇加入日本J聯盟的東京足球俱樂部U15青訓隊。

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因久保建英的天份和實力與同期選手差距過大，於15歲時便跳級踢球隊U18梯次的比賽，甚至是替U23梯隊以及東京FC一軍出賽。國際賽部分更是屢次入選日本青年國家隊，今年則是首度於日本國家隊一軍亮相，且也被日本國家隊帶進美洲盃的大賽名單之中。

司職進攻中場或前鋒的久保建英，今年夏天受到皇馬主帥席丹的賞賜，將他帶往北美去踢熱身賽性質的國際冠軍盃，讓他跟其他歐洲強權對壘，包括拜仁、馬競、兵工廠和熱刺等，與各球星對壘來增加場上的經驗。

西甲開季後有機會看到久保建英身披馬約卡球衣對上現任東家皇馬，以及培養他成長茁壯的前東家巴薩，期待對決這兩支豪門球隊陣中的超級球星可以拿出怎樣的表現，也看他能否成為繼「南韓天王」孫興愍後，又一個新生代的亞洲超級球星。

年僅18歲的久保建英（圖中），今年首度替日本國家隊一軍出賽。（資料照，法新社）

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