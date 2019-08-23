NBA》雷霆「威少」離隊空缺 小將願盡全力承擔重任

吉爾吉斯亞歷山大（左）。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今年因為交易被快艇換去雷霆隊的新秀控衛吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），新球季將面臨重大的壓力，他得接下魏斯布魯克（Russell Westbrook）留下的空缺，成為陣中先發控衛。

這對吉爾吉斯亞歷山大是個相當困難的挑戰，魏斯布魯克在雷霆隊時期的戰攻顯赫，他效力雷霆隊的其間一共拿下2017年的年度MVP、兩屆得分王、兩屆明星賽MVP得主、兩屆助攻王，連續三年平均「大三元」的成就。

請繼續往下閱讀...

吉爾吉斯亞歷山大說：「我不是魏斯布魯克，我們沒有辦法打出一樣的比賽，也沒有和他一樣的身體型態，我們並不相像。因此我將會試著盡全力展現最好的自己。」

雷霆隊總管普雷斯蒂（Sam Presti）認為，吉爾吉斯亞歷山大有成為全明星的潛質，下個賽季這位即將邁入NBA第二個球季的新秀將會與另外一位明星保羅（Chris Paul）一同分攤上場時間。

保羅。（資料照，法新社）

吉爾吉斯亞歷山大有機會接受9屆全明星控衛保羅的指導，保羅去年平均拿下15.6分、8.2助攻。吉爾吉斯亞歷山大在加入雷霆隊後就一直與保羅一起訓練，但他不願透露他學到了什麼。

吉爾吉斯亞歷山大說：「我喜歡在一些事情上保持神祕，我向保羅學到了很多東西，像是如何了解比賽、思考比賽的角度，我從他的身上學到了很多，他是個非常棒的球員，而且他長時間保持著良好的表現，我會持續向他學習。」

總管普雷斯蒂認為，吉爾吉斯亞歷山大還沒有長成他的最終型態，球隊將會很有耐心地與他一同前進，「他有很好的能力，他將會循著類似球員的軌跡一樣成長，我們認為他將會有個光明的未來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法