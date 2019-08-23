MLB》史上最慘 ！ 金鶯投手群打破單季挨轟紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今年挨轟數已經累積258轟，追平大聯盟最慘紀錄，今天在主場迎戰光芒，先後被手米德斯（Austin Meadows）、阿德梅斯（Willy Adames）開轟，金鶯也創下大聯盟單季挨最多轟的歷史新猷。

金鶯昨天對戰皇家挨了1發全壘打，追平2016年紅人隊258支最多挨轟紀錄，今天在主場迎戰光芒，金鶯首局先得2分，先發投手沃切喬斯基（Asher Wojciechowski）3局上被米德斯敲出個人單季第22轟，這發陽春彈也讓金鶯確定刷新大聯盟單季挨最多轟紀錄，阿德梅斯第5局也補上一支陽春砲扳平戰局，金鶯將持續把這項不名譽的紀錄堆高。

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米德斯開轟，讓金鶯打破大聯盟單季最多挨轟紀錄。（美聯社）

對此，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）日前受訪時表示，「就算被打第259支或是330轟，我也不在乎。我只想要我們投手在投手丘上變得更好，結束今年球季。進入下個球季，試著把球留在場內，不要再被打扎實。但全壘打數不會增加，我們很厭倦看到這事，希望我們會有更好的表現。」

值得一提的是，本季全壘打滿天飛，水手、洋基、天使和費城人都累積被敲200轟以上，都很有機會能夠超越2016年紅人所寫的258支挨轟紀錄，而大聯盟今年共敲出5357轟，也有望打破2017年單季最多的6105轟。

金鶯先發投手沃切喬斯基。（美聯社）

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