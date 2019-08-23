足球》內馬爾被自家球迷羞辱 大巴黎遭法足聯罰款

巴黎聖日耳曼因球迷於比賽中用牌示，羞辱自家球星內馬爾而被法足聯裁罰。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕法甲豪門巴黎聖日耳曼被法國足球聯賽（LFP）的紀律委員會裁罰，因8月12日法甲開幕戰，大巴黎於主場3：0戰勝尼姆（Nimes）的比賽中，有些球迷高舉羞辱自家球星內馬爾（Neymar Santos Júnior）的牌示，因而裁罰球團2000歐元的罰款。

大巴黎當家球星內馬爾日前對外宣佈欲離開這支法甲土豪，導致球團與球員間的關係緊張，且不斷傳聞可能回歸前東家巴塞隆納或是皇家馬德里，在眾家媒體的報導不斷渲染下，導致大巴黎的球迷們對於內馬爾由愛生恨，球迷因而透過在比賽中舉起牌子表達心聲。

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有牌子表示希望內馬爾離開巴黎，也有用攻擊性的言詞對內馬爾的行為（宣佈欲離開大巴黎）表達不滿，而內馬爾一直以來在場內外的爭議不斷，像是場上的假摔次數過多，或是場外的性侵疑雲和「賣我」風波，在在影響自家球迷對這位天之驕子的觀感。

再加上球季已開始，內馬爾的動向卻始終卡在球團與巴薩和皇馬談判之間，這些癥結點導致內馬爾被自家球迷們憎恨，歐洲夏季轉會窗即將關閉，若沒能在期限前完成轉隊協議，這位27歲正值顛峰的巴西前鋒留在巴黎勢必會繼續承受法國媒體及球迷們的審視。

即便內馬爾這名球員的爭議過多，但在場上主宰比賽的能力卻是無庸置疑的，兩年前以天價2.22億歐元的身價從巴薩轉隊至大巴黎，這兩個賽季雖僅替大巴黎出賽58場，但卻能貢獻高達51球，如此高效的進球表現還是讓眾多球迷折服於的球技之下。

「巴西天王」內馬爾（圖右）為當前巴西最佳前鋒。（資料照，法新社）

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