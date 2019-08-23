MLB》韋蘭德摃上底特律媒體 賽後就是不讓他訪

韋蘭德下禁令，《底特律自由報》記者芬尼齊昨遭到太空人球團3名保全人員禁止入內採訪。（取自網路）

〔記者倪婉君／綜合報導〕儘管從老虎交易至太空人近兩年，韋蘭德和底特律媒體的心結仍未解，昨賽後拒絕接受《底特律自由報》記者芬尼齊（Anthony Fenech）採訪，今天仍餘波盪漾。

韋蘭德昨在太空人主場迎戰老東家老虎，完投9局飆出11次三振，卻因挨了兩發陽春砲，太空人1：2輸球，他也吞下本季第5敗。只是賽後當媒體進入太空人休息室採訪時，卻只有芬尼齊一人被拒於門外，就是因為韋蘭德已下達「禁令」。

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韋蘭德昨天完投九局被敲出兩發陽春彈悲情吞敗。（資料照，今日美國）

韋蘭德事先已告訴太空人球團，只要芬尼齊在場，他就不會接受媒體聯訪。因此這位主跑老虎的《底特律自由報》記者，就被太空人休息室外的3名保全人員擋住，直到媒體進行完對韋蘭德的採訪後，他才得以入內。

芬尼齊不但拍下3名保全人員照片，還表示他在得以進入休息室後去找韋蘭德，但韋蘭德只回了他一句：「我不回答你的問題」就走人。芬尼齊向報社回報此事，社方也向大聯盟及太空人球團提出抗議。

至於到底是有什麼過結，才讓韋蘭德堅決拒訪，他今天則在推特發了兩則推文，其中一則就指出，「我昨晚不接受底特律自由報記者採訪，是因為過去他的不道德行為，我也在賽前多次連繫那家媒體說明原因，並給他們機會派其他記者前來採訪，但他們並沒有理我。」

大聯盟認為芬尼齊有權利和其他記者同時進入休息室採訪，太空人球團則回應是基於該名記者和球員過去的恩怨才做此決定。

韋蘭德今年已拿下15勝，生涯至今累計219勝，其中在老虎就繳出183勝。

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