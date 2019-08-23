MLB》國民「瘋狂麥斯」強勢回歸！ 總教練振奮（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊先發投手薛哲（Max Scherzer）因為背部拉傷進傷兵名單當中，睽違1個月終於重返賽場，今天先發對上海盜隊，主投4局失掉1分，幫助球隊拿下勝利。

薛哲回歸後的球速與他賽季相去不遠，今天他的四縫線均速為94.5英哩，稍微低於賽季平均的94.9英哩，但他依舊三振了3位打者，被佛雷瑟（Adam Frazier）敲出1發全壘打失掉1分，今天薛哲僅投71球就下場休息，日前他就透露今天的先發球數約為75到80球。

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薛哲傷癒歸隊，先發主投4局失1分。（法新社）

這位3屆塞揚獎得主的強勢回歸為國民隊在季後賽的爭奪戰上更添優勢，總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「不消說，我們知道我們得到了什麼，他是棒球場上最棒的選手之一。」

今天國民隊的打者也用表現來支持陣中王牌，首局伊頓（Adam Eaton）與肯德瑞克（Howie Kendrick）就打下2分，第八局肯德瑞克（Howie Kendrick）敲出兩分彈，羅布列斯（Victor Robles）和卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）的安打再灌進2分打點，第九局倫登（Anthony Rendon）敲出陽春彈再打下1分，同時這也是他本季第101分打點。

倫登開轟掃進本季第101分打點。（法新社）

這場比賽結束後國民隊以70勝57敗排在國聯東區第二名，並於外卡領先第二名的紅雀2.0場，領先大都會與費城人隊3場勝差。

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