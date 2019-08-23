中職》「簽約機率8成」 徐若熙、郭天信能否披龍袍？

味全領隊吳德威表示，簽下徐若熙（左）和郭天信（右）的機率是8成。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕距離8月31日選秀球員簽約大限僅剩不到10天，目前味全龍仍有兩名選秀球員未締約，分別是首輪選進的投手徐若熙，和第3輪選進的外野手郭天信，味全領隊吳德威表示，簽下徐若熙和郭天信的機率是8成，希望一切順利。

由於味全無班底，今年選秀一口氣選進32名球員，原本球團準備4000萬元左右銀彈，希望能將選秀32人全部簽下，不過現在還有徐若熙和郭天信未簽，簽約金總額已逼近4000萬元。

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「我們有預算破4000萬元的心理準備。」吳德威說，如果簽徐若熙和郭天信就會超過預算，目前還在想辦法，會向總公司再申請預算，希望能順利簽下兩人。

依據今年選秀行情，徐若熙簽約金介於460萬至500萬元，郭天信應該不低於300萬元（順位較低的投手吳俊杰，簽約金為300萬元），若順利加盟，後年味全正式進軍中職一軍賽事，兩人可望是陣中主力，前提是議約順利，但味全並沒有百分之百的把握，也有簽不下來的可能性。

近期味全持續與兩人所屬經紀公司議約，吳德威強調，簽約價碼差距不大，但徐若熙不會有5字頭（500萬元），郭天信不會有3字頭（300萬元），也希望經紀公司讓步、多幫忙。

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