MLB》柯爾7局12K封鎖老虎 躍升美聯防禦率王（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕太空人3王牌之一的柯爾（Gerrit Cole）今面對聯盟墊底球隊老虎，主投7局僅被敲2安無失分，另狂飆12張老K，幫助球隊終場以6：3擊敗老虎，柯爾也拿下本季第15勝，ERA下修至2.75為美聯先發投手中最佳。

柯爾投7局飆12K無失分，拿下本季第15勝。（法新社）

柯爾全場僅於2、6局有被敲安打的紀錄，2局上半因送出一次保送加被敲安，讓老虎全場唯一一次攻佔得點圈，所幸隨即三振掉盧戈（Dawel Lugo）化解危機。

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柯爾今天在7局的投球中，一共丟出12張老K，不只每個半局都至少有送出1次三振，其中3局上半更是連飆3K結束該半局，今年三振數達238次，僅次於隊友韋蘭德（Justin Verlander）。

隊友柏格曼（Alex Bregman）則是在4局下半用一發兩分砲率先替球隊開胡，隨後6、7局再靠著艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、布蘭特利（Michael Brantley）和古利爾（Yulieski Gurriel）的適時安打共攻下4分，給予先發投手柯爾6分火力支援。

柏格曼（圖右）本場貢獻一發兩分砲。（今日美國）

老虎先發投手齊默曼（Jordan Zimmermann）雖繳出5局被敲3安失2分的不錯表現，但依舊不敵柯爾的完美表現，悲情苦吞本季第9敗（勝場數僅1場）。老虎打線在柯爾退場後才有所發揮。

9局上半面對太空人後援投手畢亞基尼（Joe Biagini），希克斯（John Hicks）和古德朗姆（Niko Goodrum）「背靠背」分別敲2分和陽春砲追回3分，最後太空人推派出終結者歐蘇納（Roberto Osuna）登板抓最後一個出局數。

老虎的希克斯於9局上半擊出2分砲。（法新社）

在一二壘有人的情況下，盧戈面對歐蘇納擊出右外野方向深遠飛球，看似有機會形成追平比分的3分全壘打，只可惜被外野手瑞迪克（Josh Reddick）躍起接殺，這美技幫助歐蘇納收下本季第30次救援成功，終場太空人以6：3擊敗老虎。

（影片來源：大聯盟官網）

太空人目前戰績82勝47敗在美聯西區排名第一，全美聯戰績則僅次於洋基排名第二。老虎目前戰績38勝87敗，不只在美聯中區墊底，更在全聯盟敬陪末座，且是唯一一支尚未突破40勝的球隊。

齊默曼主投5局失2分，苦吞本季第9敗。（法新社）

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