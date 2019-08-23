MLB》金鶯49億重砲連4戰沒先發 總教練透露未來規劃

戴維斯連續4場比賽沒有先發。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯重砲戴維斯（Chris Davis）本季狀況持續低迷，今天的比賽他沒有先發也沒上場，目前已經連續4場比賽沒有先發，自8月19日後都沒上場，總教練海德（Brandon Hyde）也透露他對這位高薪球員的規劃。

海德指出，他將會選擇他想要的球員。「有些球員是我們想要看到的，同時我們也需要餵打席給一些球員。」、「我與戴維斯已經對此（連續4場沒先發）有過討論，戴維斯本季的揮棒並不是他自己想要的，目前還有一些東西需要調整，而他自己也很清楚，最重要的是，球隊必須要給陣中的年輕球員機會，特別是一整年的這個時候。」

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金鶯總教練海德。（資料照，法新社）

在這4場比賽當中，曼西尼（Trey Mancini）取代戴維斯擔任球隊的一壘手，為的就是空出外野的位置，讓桑坦德（Anthony Santander）與史都華（DJ Stewart）能夠出賽。

曼西尼在近四場比賽都擔任金鶯隊的一壘手。（法新社）

戴維斯在8月8日時與海德發生衝突，這位重砲手還差點攻擊到總教練。自此事件發生後，的14場比賽裡面，戴維斯僅先發了5場比賽，而今年戴維斯的打擊率僅有1成79，出賽90場吞下高達121次三振，攻擊指數才0.582。

海德透露，他一直有與戴維斯進行溝通，包含球隊希望他在休賽季時想看到的東西，海德認為，戴維斯一直都是個盡責的職業球員「他一直在休息室支持著球隊，他在休息室中一直都是很棒的傢伙。」

目前戴維斯與金鶯隊還有4年的合約要走，戴維斯在2015年跟金鶯隊簽下了一張7年1.61億美元的合約。

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