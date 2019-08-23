MLB》佛里曼追平轟、阿庫尼亞再見安 勇士逆轉馬林魚豪取5連勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕國東龍頭勇士主場面對馬林魚，這是兩隊於本季最後一次交手，前7局打完馬林魚取得2：1，先是8局佛里曼（Freddie Freeman）敲出追平比數的陽春砲，9局下半阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）再用再見安帶走比賽勝利，終場勇士以3：2氣走馬林魚收下近期的5連勝。

阿庫尼亞擊出再見安，幫助勇士以3：2氣走馬林魚。（美聯社）

2局下半主隊先靠著海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）的一壘安打攻下第1分。比賽直到7局上半才有所變化，卡斯楚（Starlin Castro）擊出中間方向深遠二壘安打送回壘上兩名隊友，超前比數為2：1。

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8局下半佛里曼鎖定史坦內克（Ryne Stanek）一顆偏低的快速球出棒，將小白球送出中左外野方向的全壘打牆外，幫助勇士追平比分，9局下半阿庫尼亞更在一三壘有人的情況下擊出一壘安打，打回再見分，最終勇士以3：2逆轉馬林魚，目前戰績77勝52敗穩居國聯東區龍頭寶座，馬林魚45勝81敗持續在國聯墊底。

佛里曼於8局下半時擊出追平比分的陽春砲。（法新社）

勇士今天推派超級新人索洛卡（Mike Soroka）掛帥先發，主投7局被敲5安失2分無關勝敗，2.41的ERA排名國聯第2，僅次於本季大爆發的柳賢振，後援1局無失分的梅倫森（Mark Melancon）則喜收本季第5勝。

馬林魚先發投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）主投7局被敲3安失1分非自責分，另送出7次三振，只可惜隊友史坦內克投1.2局被敲3安失2分，除了敗掉先發投手的勝投資格外，自己也吞下轉隊後首敗。

阿爾坎塔拉今投7局失1分，繳出優質先發的表現，只可惜隊友砸鍋而無緣勝投（今日美國）

梅倫森本場後援1局，幸運收下本季第5勝。（美聯社）

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