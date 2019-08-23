MLB》赫南德茲再見安打 道奇本季第12次向對手說再見！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天對上藍鳥隊，前八局僅有前田健太敲出安打，但道奇在第九局下半靠著席格（Corey Seager）的追平比分二壘安打以及赫南德茲（Enrique Hernandez）再見安打拿下勝利。

赫南德茲敲出再見安打，道奇隊本季第12次向對手說再見。（美聯社）

藍鳥隊今天在前八局靠著費雪（Derek Fisher）第二局的1分打點滾地球，以及小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）第六局砲轟前田健太的陽春彈與取得2分領先。

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前田健太被小葛雷諾敲出陽春彈。（法新社）

第九局道奇隊發起反攻，首棒打者馬恩西（Max Muncy）選到保送上壘，透納（Justin Turner）打出滾地出局後，貝林傑（ Cody Bellinger）敲出二壘安打，讓球隊攻佔上二、三壘。接著下棒的席格馬上敲出追平打比數的二壘安打，下棒的赫南德茲更直接敲出中外野方向的再見安打，道奇以3：2拿下比賽。

席格敲出追平比數的二壘安打。（法新社）

前田健太今天先發主投6局，被敲出4支安打，有一分全壘打失掉2分，送出9K1BB無關勝敗，打擊方面，前田健太今天2打數敲1安，在八局前都是道奇隊唯一敲安的打者。

前田健太是道奇隊前八局唯一敲出安打的球員。（法新社）

藍鳥隊這場比賽最亮眼的打者就是小葛雷諾，他單場4打數3安打，打回1分打點，大物新秀畢歇特（Bo Bichette）今天沒有安打演出。

這是道奇隊本季第12次的再見比賽，追平他們在2012年的紀錄，道奇隊是本季最會打再見比賽的球隊。

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