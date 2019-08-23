MLB》洋基托瑞斯單季8度雙響砲 破隊史紀錄就差一次！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊托瑞斯（Gleyber Torres）今天單場雙響砲，本季第8度單場雙響砲追平洋基隊史紀錄，若他再次繳出單場雙響砲的表現，將能一舉成為洋基隊史第一人。

22歲的托瑞斯在今天對上運動家的比賽當中，第7局敲出陽春彈完成本季第30轟，成為洋基隊史第二位在23歲前就能敲出30轟以上的球員，上一位是洋基傳奇球星迪馬喬（Joe DiMaggio）。

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接著托瑞斯在第九局再次開轟，完成本季第8次的單場雙響砲，成為洋基隊史第4位能夠單季8次單場雙響砲的球員，追平貝比魯斯（Babe Ruth）、曼托（Mickey Mantle）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）完成的紀錄。

托瑞斯單場雙響砲，本季已擊出31發全壘打。（法新社）

托瑞斯在23歲前，生涯已經累積10次單場雙響砲的紀錄，這是大聯盟史上第二多的紀錄，追平哈波（Bryce Harper）、Bob Horner與Mel Ott，僅次於馬修（Eddie Mathews）的23歲前13度單場雙響砲。

去年拿下美聯新人王票選第三名的托瑞斯本季再進化，出賽117場比賽敲出生涯新高的31發全壘打，打擊三圍都比去年還要好，攻擊指數來到0.899。

今年托瑞斯幾乎全面進化，BB%從8.7進步到8.9，而他被三振的比率更是大幅下降，K%從25.2進步到20.2。本季他紮實擊球的比率（Barrel%）也有提升，從9.2%進步到10.6%，預期加權上壘指數（wOBA）也從.340提升到.349。

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