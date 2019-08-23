MLB》冏！隊友全場僅敲3安貢獻1分 胡拉多悲情完投敗（影音）

胡拉多完投8局失6分吞敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵先發投手胡拉多（Ariel Jurado）今作客面對白襪完投8局，全場被敲10安失6分且全是自責分，被白襪先發投手狄威勒（Ross Detwiler）的6局失1分優質先發好投比下去，白襪靠著3局下半的4分大局奠定勝基，終場白襪以6：1擊敗遊騎兵。

胡拉多投8局用了112球，被敲10支安打包括兩轟，共失掉6分之多，無奈隊友打線不捧場，只能以悲情完投敗收場，苦吞本季第10敗。狄威勒僅投6局被敲3安，包括1發陽春砲只失1分，另丟出8張老K喜收本季第2勝。

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狄威勒主投6局失1分拿下勝投。（法新社）

白襪牛棚本場相當給力，Jimmy Cordero中繼2局沒被敲安飆2K，以及赫雷拉（Kelvin Herrera）1局無失分成功收尾，最終白襪6：1擊敗遊騎兵，將比賽勝利留在芝加哥。

白襪在2局下半先靠著柯爾（Matt Skole）的高飛犧牲打先馳得點，接著3局下半安德森（Tim Anderson）打出帶有1分打點的一壘安打，隨後孟卡達（Yoan Moncada）掃出右外野方向的兩分砲，緊接著麥肯（James McCann）「背靠背」再補上一發，單局攻下4分的白襪取得5：0領先。

（影片來源：大聯盟官網）

雖然4局上半安祖斯（Elvis Andrus）回敬一發紅不讓替遊騎兵追回1分，但7局下半阿布瑞尤（Jose Abreu）的高飛犧牲打將分差又拉開至5分，最後遊騎兵反撲無力將勝利拱手讓給白襪。

白襪目前戰績58勝69敗在美聯中區排名第3，基本上與今年的季後賽是無緣了，遊騎兵戰績63勝66敗在美聯西區排名老3，要進入季後賽的機率也是微乎其微。

赫雷亞（圖右）救援1局無失分，成功關門守下勝利。（美聯社）

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