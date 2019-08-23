MLB》當家鐵捕神預測 佛勒敲逆轉轟退洛磯 （影音）

佛勒敲出逆轉2分砲，幫助紅雀在主場擊敗洛磯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀今天在主場迎戰洛磯，佛勒（Dexter Fowler）7局下敲出超前2分彈，助隊終場以6：5逆轉擊敗洛磯，紅雀近況絕佳，近10場贏得7勝，在國聯中區以0.5場勝差緊咬龍頭小熊。

紅雀先發投手麥克拉斯（Miles Mikolas）今天表現不佳，主投6局投出3次三振，被敲8支安打失5分，包括艾倫納多（Nolan Arenado）5局上的3分砲，紅雀靠著歐蘇納（Marcell Ozuna）和德容（Paul DeJong）的2分彈，6局追到1分落後。

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紅雀7局下攻勢再起，佛勒扮演致勝英雄，敲出帶有超前分的右外野2分砲，本季第15轟出爐，只差一場就能追平個人連續5場有打點的紀錄，紅雀終場就以6：5險勝洛磯。佛勒在8月共累積15分打點，高居全隊第一，單月打擊率高達3成82，全隊僅次於王寇頓（Kolten Wong）的4成22。

值得一提的是，在佛勒上場打擊前，當家鐵捕莫里納莫里納（Yadier Molina）就在休息室高舉雙手指著天，他直覺佛勒將會開轟，果然如他所料，「我就知道他會開轟，我對他非常有信心。」

莫里納（右）。（法新社）

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