晴時多雲

籃球》花4萬買票看後腦勺？ 美澳熱身賽後球迷喊退費

2019/08/23 16:13

美國隊和澳洲國家隊在墨爾本濱海港區體育場打熱身賽。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕備戰世界盃，美國隊遠征澳洲移訓，並與澳洲國家隊在墨爾本濱海港區體育場（Marvel Stadium）打熱身賽。昨美國102：86獲勝，收下二連勝，全場湧進約51000名觀眾，主帥帕波維奇（Gregg Popovich）還說，「現場觀眾爆滿，氣氛就像在電影之中打球。」

但今天卻傳出有大批球迷高喊退票，原因是主辦單位在場邊平面區擺上塑膠椅，但座位處並沒有高低落差，導致視野大受影響，許多球迷花了1500美元（約45000萬台幣）卻只能看到後腦勺，也引發球迷反彈。

墨爾本濱海港區體育場通常用於橄欖球賽，但NBA球員來澳洲比賽，主辦單位看好龐大商機，才決定在此舉行，但為了容納更多觀眾，用陽春的塑膠椅座位賣票，也被球迷痛批，根本就是詐騙。

奧斯卡影帝羅素克洛也是此座位的受害者，他在推特抱怨，「這是在跟我開玩笑嗎？花1500美元進場，卻是這種視野，那還不如在家看電視。」

美國隊和澳洲國家隊在墨爾本濱海港區體育場打熱身賽。（歐新社）

美國隊和澳洲國家隊在墨爾本濱海港區體育場打熱身賽。圖右為美國隊米契爾試圖抄球。（歐新社）

美國隊和澳洲國家隊在墨爾本濱海港區體育場打熱身賽。（歐新社）

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