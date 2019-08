籃球》花4萬買票看後腦勺？ 美澳熱身賽後球迷喊退費

美國隊和澳洲國家隊在墨爾本濱海港區體育場打熱身賽。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕備戰世界盃,美國隊遠征澳洲移訓,並與澳洲國家隊在墨爾本濱海港區體育場(Marvel Stadium)打熱身賽。昨美國102:86獲勝,收下二連勝,全場湧進約51000名觀眾,主帥帕波維奇(Gregg Popovich)還說,「現場觀眾爆滿,氣氛就像在電影之中打球。」

但今天卻傳出有大批球迷高喊退票,原因是主辦單位在場邊平面區擺上塑膠椅,但座位處並沒有高低落差,導致視野大受影響,許多球迷花了1500美元(約45000萬台幣)卻只能看到後腦勺,也引發球迷反彈。

墨爾本濱海港區體育場通常用於橄欖球賽,但NBA球員來澳洲比賽,主辦單位看好龐大商機,才決定在此舉行,但為了容納更多觀眾,用陽春的塑膠椅座位賣票,也被球迷痛批,根本就是詐騙。

奧斯卡影帝羅素克洛也是此座位的受害者,他在推特抱怨,「這是在跟我開玩笑嗎?花1500美元進場,卻是這種視野,那還不如在家看電視。」

Lots of talk already about the view from ground level at Marvel Stadium where ticket holders paid hundreds of dollars to see #BoomersUSA. This is the view... https://t.co/KUpXuYFahM pic.twitter.com/m8Zh3mMPxa