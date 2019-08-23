日職Live》王柏融首打席平飛球遭接殺 火腿客場戰歐力士

第二局

2局上，王柏融敲二壘方向平飛球遭到接殺。

第一局

1局上，2出局後，近藤健介、清宮幸太郎敲安，火腿攻占一、二壘，渡邊諒敲滾地球出局，3出局。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在客場大阪京瓷巨蛋對上歐力士，「大王」王柏融排在先發第六棒扛指定打擊，沒有守備。

王柏融本季出賽77場，繳出3轟、34分打點、打擊率0.271的成績。但他自從本月傷癒歸隊後，單季打擊率僅0.185。

歐力士今推出23歲年輕投手山岡泰輔，他本季先發20場，戰績9勝3敗防禦率3.77，被打擊率為0.228。

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日本火腿先發打線：

1.西川遙輝 中外野

2.大田泰示 右外野

3.近藤健介 左外野

4.清宮幸太郎 一壘手

5.渡邊諒 二壘手

6.王柏融 指定打擊

7.平沼翔太 三壘手

8.清水優心 捕手

9.中島卓也 游擊手

先發：北浦龍次

歐力士先發打線：



1.福田周平 二壘手

2.宗佑磨 中外野

3.吉田正尚 左外野

4.洛梅洛（Stefen Romero） 指定打擊

5.摩亞（Steven Moya） 一壘手

6.中川圭太 三壘手

7.西浦颯大 右外野

8.安達了一 游擊手

9.松井雅人 捕手

先發：山岡泰輔

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