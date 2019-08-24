葛蘭基先發出戰天使 今日賽事預告與轉播

葛蘭基。（資料照，法新社）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有兩場賽事，第一場是勇士對上大都會的比賽，第二場則是天使對上太空人，太空人將派出強投葛蘭基（Zack Greinke）先發出賽，他能否幫助太空人拿下勝利呢?別忘了鎖定轉播囉!

中職有兩場賽事轉播，第一場是富邦對上統一的比賽，富邦將派出伍鐸對上統一獅的潘威倫，伍鐸能否交出好的表現成功續留，或是潘威倫能順利拿下暌違已久的勝投呢?Lamigo將派出翁瑋均對決兄弟的廖乙忠，年輕投手的對決，誰能順利搶勝呢?記得鎖定轉播囉!

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日職有兩場賽事，第一場是火腿對上歐力士的比賽，火腿將派出王牌有原航平先發對決歐力士的洋投艾柏斯（Andrew Albers），有原能否幫助球隊拿下重要一勝，我國好手王伯融能否走出12支0的低潮敲安呢?第二場則是DeNA對決巨人的比賽，央聯前兩位的對決，千萬不能錯過囉，喜愛日職的朋友記得收看轉播!

羽球世錦賽即將來到四強，喜愛羽球的朋友別忘了鎖定轉播觀看一年一度的羽球盛事囉!

MLB

07:00 勇士@大都會 民視

08:00 天使@太空人 FOX體育、FOX體育3台

中職

17:05 富邦悍將@統一獅 ELEVENSPORTS2

17:05 Lamigo桃猿@中信兄弟 緯來體育

日職

17:00 火腿@歐力士 FOX體育、FOX體育3台

17:00 DeNA@巨人 緯來育樂

羽球世錦賽

17:00 四強 愛爾達體育3台

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