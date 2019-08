詹姆斯(中)的大兒子詹姆斯二世(左)在中國擁有高人氣。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的大兒子詹姆斯二世(LeBron James Jr.)最近跟著學校的球隊前往中國進行季前熱身賽,僅管才14歲的他,卻已經在中國展現出超高的人氣。

頂著明星老爸的光環,詹姆斯二世開通個人社群帳號不到一天就吸引超過百萬人追蹤,由此可見大家對於這位「星二代」有多大的期待和關注。而這次一到了球場便受到中國球迷的熱烈歡呼,美國媒體看到也笑稱根本是受到跟「美國夢幻隊一樣的待遇」。

Bronny getting mobbed in China at the age of 14



(via @Ballislife) pic.twitter.com/ESfES9XqOG