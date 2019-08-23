美網》首輪就有好戲上演！小威將迎戰老對手莎拉波娃

莎拉波娃（左）與小威將在首輪對決。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年美國網球公開賽會內賽將在下週開打，官方今天公布籤表，男單部分，球王喬科維奇與（Novak Djokovic）與瑞士天王費德爾（Roger Federer）都位於籤表上半區，有望在四強對決，女單方面則在第一輪就要上演精彩對決，名列第8種子的小威廉絲（Serena Williams）將在首輪遭遇俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova）。

兩位前球后生涯交手21次，小威取得19勝的優勢，且最近18次都由小威獲勝，這將是雙姝首次在美網對決，小威先前在羅傑斯盃因背傷打了4局就含淚退賽、隨後也退出辛辛那提公開賽，狀況恢復得如何值得關注。

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名列大會女單第29種子的台灣一姊謝淑薇首輪對手目前尚未出爐，預計將會是由會外賽晉級的選手，謝淑薇與小威同屬下半區，若順利晉級，有機會在32強碰頭。

謝淑薇名列美網女單第29種子。（資料照，美聯社）

男單方面，喬帥與費爸同屬籤表上半區，有望在四強碰頭，球王更有可能在八強就遭遇剛在辛辛那提公開賽擊敗自己奪冠的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）。第2種子「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則在籤表下半區，八強將有機會遭遇來自德國新星茲維列夫（Alexander Zverev）的挑戰。

喬帥衛冕之路並不好走。（資料照，法新社）

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