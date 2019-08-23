羽球世錦賽》中國女雙遭離奇誤判 讓中網友大怒

中國女雙陳清晨（右）/賈一凡（左）。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽昨天（22日）出現離奇一幕，大會第4種子中國女雙陳清晨/賈一凡在比賽中竟然被裁判「少算1分」，當場抗議也無用，雖然她們仍以3局逆轉擊敗第9種子南韓女雙金昭映/孔熙容，但主審的誤判讓中國網友相當不滿。

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這場比賽打到第三局，陳清晨/賈一凡以5：3領先，雙方對打後，金昭映/孔熙容回擊打出界，這時南韓女雙提出挑戰，球顯示也是界外，陳清晨/賈一凡組合拿下1分。原本比數應為6：3，未料裁判在選手挑戰時把分數「降至」4：3，再加分變為5：3，讓中國女雙少拿1分，陳清晨/賈一凡、以及中國教練都向裁判抗議無用，比賽還一度中斷數分鐘。

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陳清晨/賈一凡最後仍以19：21、21：17、21：16，耗時1小時36分，逆轉擊敗金昭映/孔熙容，晉級8強。

賈一凡賽後相當不滿，在社群媒體微博上表示，「比賽時間長，精力消耗大可以理解。但是點錯鍵失誤了，為什麼運動員要求回放的時候不給啊？誰都有手滑失誤的時候，但是為什麼不能尊重一下運動員的意見？道歉可以不必，因為事情已經成為定局，但起碼要給我們一個解釋吧？這要是奧運會怎麼辦？要是因為這一分我們輸了怎麼辦？雖然說比賽有21分，但是對於在場上的我們來說每一分都很關鍵，很重要。為什麼不能回放？ ？ why？ ？ ！ ！ ！」

中國網友對於裁判的誤判相當不滿，「必須給道歉」、「比賽結束了但是我覺得裁判欠中國隊一個道歉」、「這種級別出現這種錯誤，世界羽聯有沒有處罰機制」、「發球的時候是5-3，贏了之後還是5-3，腦子哪去了？跟分一起丟了？ 」

《世界羽聯》（BWF）今天發聲明表示，承認裁判可能誤判，但根據羽球比賽規則，裁判無法在分數上推翻先前的判罰。世界羽聯也說，當下有和主審、發球裁判確認比分，兩人都確認是5：3。

中國女雙陳清晨（前）/賈一凡（後）。（路透）

中國女雙陳清晨（左）/賈一凡（右）。（路透）

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