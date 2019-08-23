中職》被稻葉篤紀點名特別警戒 王尉永期待打12強賽

富邦悍將王尉永被日本隊總教練稻葉篤紀點名必須特別警戒。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕12強賽日本隊總教練稻葉篤紀，日前到台灣「刺探敵情」，並點名投手陳禹勳、王尉永和打者朱育賢、林力必須特別警戒，王尉永說，他不會想那麼多，希望健康打完這個球季。

去年選秀富邦悍將以第5輪指名選進王尉永，簽約金230萬元，今年下半季他首度一軍登板，目前出賽12場都是後援，戰績1勝4中繼、防禦率2.13、每局被上壘率0.63，12.2局投球飆出15K，最快球速150公里，直球均速145公里起跳，表現不俗。

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日前稻葉篤紀赴新莊球場觀戰，該役王尉永投第8局，只用9球連續解決3名打者，包括1次奪三振，也讓稻葉篤紀特別注意到這名新生代強投；被日本總教練稱讚，王尉永只說不會想太多，外表並沒有顯露欣喜之情。

王尉永從小到大沒有入選過國家隊，今年球季若表現持續穩定，或許有機會被納入12強賽國手名單，他說，從來沒中過國手，會期待打12強賽，能中最好，但可遇不可求，現階段最重要的是幫助球隊贏球，拿到總冠軍。

王尉永過去一個月內出賽12場，期間曾連3天登板，他表示，知道自己角色是中繼投手，可能會每天出賽，他當天出賽投球，賽後都會做適當放鬆，投球負荷量不是太大問題。

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