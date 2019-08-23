NBA》拒絕組隊抱團 里拉德批：挑戰樂趣在哪？

里拉德表示不會離開拓荒者。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近年來球星組隊「抱團」的情況似乎變得相當頻繁，甚至在招募上也能直接透過球員來遊說，造成某些球隊會聚集2位以上的頂級球星。波特蘭拓荒者的明星控衛里拉德（Damian Lillard）近日在受訪時則表示他絕對不會為了得到冠軍戒指而「出賣」自己。

《Omnisport》報導，「大家覺得如果現在不趕緊拿下冠軍戒指，以後就沒有機會了」里拉德說到，「但我沒有那個問題，我不喜歡那種套路，這只是他們選擇在他們的職業生涯去做那些事，而我選擇去做我想做的」。

請繼續往下閱讀...

里拉德也在採訪中說到他認為組隊贏球根本毫無意義，他說「難道我花了這麼多時間就是為了離開？如果我和另外三位明星打球的話，我不認為人們會懷疑我能不能贏球，我們會贏球，但這其中的挑戰和樂趣在哪？」

今年夏天的自由市場有許多令人震撼的球星交易，杜蘭特（Kevin Durant）離開勇士攜手厄文（Kyrie Irving）轉對籃網，P.喬治（Paul George）也決定和「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）前往快艇，A.戴維斯（Anthony Davis）更加盟「詹皇」詹姆斯（LeBron James）所在的湖人。

生涯在拓荒者7個賽季平均能有23.5分4.2籃板6.3助攻的好成績，里拉德說「我想成為那個想待在這裡的明星，那個證明這一切，帶領球隊贏得自1977年就沒再拿下的總冠軍，我就是我，我適合這裡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法