日職》宋家豪相隔72天登板 繳2局2K好投無失分

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天台灣投手宋家豪昨天回到一軍，今天在客場對西武的比賽登板中繼，他後援2局無失分，送出2次三振。而樂天隊最後以6：8輸球。

西武「山賊打線」首局就發揮，外崎修汰敲二壘安攻回1分、山川穗高揮帶有2分打點的安打，單局得到3分。樂天3局上靠淺村榮斗的三分彈追平，下半局西武中村剛也敲超前陽春砲。

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4局上樂天得1分再戰平，但4局下木村文紀兩分砲、秋山翔吾陽春砲，單局再拿3分。5局上樂天島內宏明敲兩分砲，樂天追到6：7，剩1分差。

第5局下宋家豪登板後援，他先用3球三振西武強打森友哉，雖然被下棒中村剛也敲安，面對時外崎修汰時送出三振，同時中村剛也盜二壘遭阻殺出局，形成另類三上三下。宋家豪第6局連續解決三人，完成投球工作。

總計宋家豪2局用28球，送出2次三振、被敲1安沒有失分，防禦率降至3.13。這是宋家豪自6月12日對養樂多之後，相隔72天再度於一軍登板。

第7局樂天換高梨雄平後援，西武森友哉在1出局一、二壘有人的情況下，敲出帶有1分打點安打。最後樂天就以6：8輸球。

樂天先發弓削隼人僅投4局失7分，吞下本季第2敗；西武投手野田昇吾投2局無失分，獲本季首勝。

（影片來源：太平洋聯盟TV）

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