羽球世錦賽》無緣破魔咒！戴資穎遭辛度逆轉 5度8強止步

2019年世界羽球錦標賽，台灣一姊戴資穎在8強戰不敵印度一姊辛度，止步八強。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一姊戴資穎今天在2019年世界羽球錦標賽女單8強賽，以21：12、21：23、19：21遭連2年世錦賽銀牌、印度名將辛度逆轉，生涯5度於世錦賽8強止步。

世界排名第2的戴資穎與世界排名第5的辛度，過去共交手18次，小戴取14勝4敗優勢，期間2016年香港公開賽至去年雅加達亞運金牌戰，更是拉出6連勝，但前次於去年年終賽則由辛度獲勝。值得一提的是，辛度大賽表現特別搶眼，2016年里約奧運及2017年、2018年世錦賽都鍍銀，實力不容輕忽。

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戴資穎前役驚險力退世界排名29的南韓選手金佳恩，這次面對實力更加堅強的辛度則有備而來，從5：3領先時還連下5分，技術暫停前取得11：4的領先；小戴下半局雖連丟2分，仍很快調整節奏，最多取得9分領先，成功先馳得點。

戴資穎次局2：3時，以連得3分搶回領先優勢，但在8：5領先因失誤增多，反讓辛度以6：1攻勢，取得11：9領先。小戴下半局雖未讓落後擴大，並在13：15落後連拿3分取得領先，卻很快又丟3分，給了辛度3個局點，即使再現強心臟化解危機，仍被對手成功延長戰線。

戴資穎決勝局只要能以美技取分，就會左手握拳為自己打氣，她在上半局取得11：9領先；換邊後辛度不斷追分，更後來居上取得19：17領先，陷入落後的小戴雖一度扳平，最後卻回擊出界，無緣突破「8強魔咒」。

2019年世界羽球錦標賽，台灣一姊戴資穎在8強戰不敵印度一姊辛度，止步八強。（路透）

印度一姊辛度。（路透）

印度一姊辛度。（路透）

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