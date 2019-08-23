NBA》戴維斯交易案的籌碼 「他」看推特才知被交易

哈特看到推特才知道確定自己被交易。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著網路越趨發達，許多第一手消息幾乎都會第一時間發布在網路上，甚至還有許多球員表示自己被交易的消息就是從網路上得知的。而先前被湖人交易到鵜鶘的哈特（Josh Hart）就表示當時是看到推特才知道確定自己被交易了。

今年夏天湖人隊為了得到前鵜鶘隊明星前鋒A.戴維斯（Anthony Davis），而以「六換一」的籌碼交易，湖人送出包括哈特、「球哥」波爾（Lonzo Ball）與英葛蘭（Brandon Ingram），以及今年首輪第四順位籤在內的三張首輪選秀籤，順利從鵜鶘換來「一眉哥」A.戴維斯。

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「我當時正在打電動，我很放鬆，我的經紀人突然打給我，他說：『兄弟，我想你被交易了。』我當時很迷茫，掛掉電話後就上了推特看到被交易的消息，我心想『好，這真是有趣』。」哈特接著說，「做為一個球員，當事情發生了我們就要接受它，然後用最好方式處理它，但是拜託，不要讓我在推特上知道。」

作為交易中的其中一個籌碼，哈特確實不像A.戴維斯一樣能有這麼多的選擇權，但到了鵜鶘隊他仍然有許多的機會能和狀元威廉森（Zion Williamson）、「球哥」波爾（Lonzo Ball）等潛力新星一起為季後賽努力。

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