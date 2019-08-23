中職》羅力再除獅 生涯82勝追平郭進興、陽建福

富邦悍將王牌投手羅力對統一獅先發7局失1分，奪本季第10勝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／天母報導〕富邦悍將王牌投手羅力今天再繳好投，對統一獅先發7局失1分奪本季第10勝，生涯連續6個出賽年度都拿下兩位數勝投，中職史上第3人，率悍將以11:2大勝獅隊。

羅力先發7局只被敲4支零星安打失1分、飆7K，拿下勝投和單場MVP，個人生涯第82勝入袋，追平郭進興和陽建福並列史上第5，連6季出賽年度至少10勝，繼勇壯、潘威倫之後史上第3人，羅力說，「非常榮幸。」

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本季羅力多半與方克偉投捕搭檔，此役由19歲年輕小將戴培峰先發蹲補，悍將教頭陳連宏說，近期方克偉有些疲勞，所以讓戴培峰和羅力搭配，節奏明快，接球、引導俱佳，比過去自然，效果很好。

羅力表示，這場投球策略是積極攻擊好球帶，戴培峰蹲捕引導、配球幫了大忙，是很順暢的一場比賽。本季羅力堪稱「除獅機」，對獅隊先發6場戰績3勝2敗、防禦率1.54，每局被上壘率0.78，目前累計防禦率3.17暫居聯盟榜首。

戴培峰則說，有點久沒和羅力搭配，賽前特別做溝通，其實比賽中沒那麼順暢，換局仍不斷交換意見，「羅力本來就是很有經驗的投手，和他搭檔我不用想太多。」

戴培峰今天敲2安，打下2分打點，攻守俱佳，他表示，現在攻擊就是大膽出棒，不會猶豫。獅隊開路先鋒林靖凱第3局敲安，連17場擊出安打，今對悍將若再敲安，就能追平王正棠新人年連18場擊出安打的聯盟紀錄。

富邦悍將王牌投手羅力對統一獅先發7局失1分，奪本季第10勝。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手羅力（左）與捕手戴培峰（右）搭配，投7局失1分。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手羅力。（記者陳志曲攝）

富邦悍將戴培峰。（記者陳志曲攝）

富邦悍將戴培峰（左）回休息區與隊友擊掌。（記者陳志曲攝）

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