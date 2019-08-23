包場看《下半場》 新北市長侯友宜、球評李亦伸到場支持

國片《下半場》今日上映，新北市政府搶先全國，在板橋大遠百威秀影城舉行包場特映會，新北市長侯友宜與東方神秘力量李亦伸球評到場支持。（新北市政府體育處提供）

〔體育中心／綜合報導〕國片《下半場》今（8/23）日上映，新北市政府搶先全國，在板橋大遠百威秀影城舉行包場特映會，新北市長侯友宜與「東方神秘力量」球評李亦伸到場支持，預測冠軍隊伍，並與民眾一同到影廳內感受熱血球賽！

該片敘述一對相依為命的兄弟憑藉著對於籃球渴望與夢想來支撐貧苦的日子，但卻因為兩人各自投效不同的隊伍，讓兄弟之間的情感出現變化和摩擦，他們在球場上各自拼搏奔向冠軍之路和化解彼此的心結。許多年輕的觀眾早早就到影廳前等候，領著摸彩券，和朋友們討論及預測影片中的冠軍隊。

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電影開演前影廳內便座無虛席，其中更有百名新北球員共襄盛舉，市長侯友宜與知名球評「東方神秘力量」李亦伸也特別出席支持，侯市長分享現場看HBL賽事的經驗，也感謝學校教練與同學努力爭取榮耀，期許未來能將HBL冠軍持續留在新北市；李亦伸邀請侯市長預測電影中的冠軍隊伍，現場觀眾紛紛拜託神秘力量千萬別發功！此外，導演張榮吉與演員范少勳、朱軒洋驚喜出場，三人共同感謝到新北市府的支持，也請大家盡情享受電影，為球員們加油。

國片《下半場》今日上映，新北市政府搶先全國，在板橋大遠百威秀影城舉行包場特映會，新北市長侯友宜與東方神秘力量、球評李亦伸到場支持。（新北市政府體育處提供）

新北市長侯友宜期許未來能將HBL冠軍持續留在新北市。（新北市政府體育處提供）

新北市長侯友宜期許未來能將HBL冠軍持續留在新北市。（新北市政府體育處提供）

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