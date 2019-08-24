羽球世錦賽》克服逆境擊退戴資穎 辛度點出獲勝關鍵

印度名將辛度贏球後，興奮大吼。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽八強賽，印度名將辛度（P. V. Sindhu）昨天以12：21、23：21、21：19擊敗台灣一姊戴資穎，再度闖進女單四強。辛度表示，這場比賽第二、第三局，雙方都有機會拿下，自己就是保持耐心。
辛度先前對決小戴曾吞6連敗，先前14次對決僅贏4場。此戰辛度首局輸掉，但從第二局展現纏鬥能力，連拿2局上演逆轉秀，最後耗費71分鐘擊敗戴資穎。辛度獲勝後也興奮大吼。
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《BWF》官網報導，辛度賽後表示，這場比賽第二、第三局雙方都有機會拿下，自己必須保持耐心，讓球留在場內對打，「這場勝利，我真的非常高興。」辛度也說，「這是場很棒的比賽，贏得這戰給我很大的信心，來面對四強戰。」
《印度時報》報導， 印度羽球隊總教練戈碧查德（Pullela Gopichand）表示，辛度過去兩場比賽都有一些很好的攻擊，這場在關鍵時刻對戴資穎，辛度也能穩住她的情緒。
此外，印度選手帕拉內斯（Sai Praneeth B.）以24：22、21：14，直落二勝大會第4種子印尼克里斯蒂（
台灣一姊戴資穎。（路透）
印度名將辛度贏球後，興奮大吼。（路透）