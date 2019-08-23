中職》要破奧力偉11打點紀錄 林智勝自認太難

林智勝單場雙響砲、全場打進8打點。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕林智勝演出生涯第21次單場雙響，率領中信兄弟以11：3擊敗他的前東家Lamigo桃猿，單場打下8分打點雖創生涯新高，挑戰中職紀錄卻以三振作收，他認為，要破奧力偉的單場11分打點，真的太難了。

林智勝2局下轟出3分彈，助兄弟以3：0先馳得點，6局下又敲第2發3分彈，助兄弟以6：3拿回領先，生涯第21次演出單場雙響，再1次就追平張泰山保持的中職紀錄；7局下2出局滿壘，他再擊出安打送回2分，單場8分打點創生涯新高，在中職史上並列第2位。

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林智勝指出，2局下其實是運氣好，因為當時下達戰術，1好2壞後決定收打，沒想到會是全壘打，「應該是我第1次收打還打全壘打」，6局下打到王溢正的變速球，應該是抓到失投球，「我對溢正一直打不好，他今天變速球丟得很好。」

林智勝8局下2出局滿壘又獲打擊機會，若能轟出滿貫彈，便以單場12分打點打破前兄弟象洋砲奧力偉創於1997年的單場11分打點中職紀錄，可惜2壞球後連揮3個空棒，「要單場打3支滿貫，才能破奧力偉的紀錄，真的太難了！」

林智勝生涯全壘打總數來到277發，距離中職300轟第1人還差23轟，他表示，畢竟還有一段差距，現在談這個有點太早，「愈接近我會愈期待，如果只差1支了，我就很期待。」

林智勝於2015年擊出31轟，與陳俊秀25轟、林泓育24轟共同締造桃猿隊史首次單季3人20轟，今年在兄弟成為中職第1位在不同球隊都曾參與這項紀錄的球員，他表示，這項紀錄有點難度，沒想過能參與第2次。

林智勝單場雙響砲、全場打進8打點。（記者廖耀東攝）

林智勝單場雙響砲、全場打進8打點。（記者廖耀東攝）

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