中職》達成10勝10中繼 鄭凱文：團隊的功勞

中信兄弟投手鄭凱文昨再助球隊奪勝，成了中職史上首位十勝十中繼的投手。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕鄭凱文今天對Lamigo桃猿中繼1.1局無失分，靠林智勝單場雙響力挺拿到本季第10勝，成為中職史上第2位單季10勝10中繼的投手，他表示，這兩顆球都有收藏起來，以後找個地方放在一起。

鄭凱文於6局上2出局接替王鴻程，及時三振林立化解滿壘危機，讓兄弟以3：3沒被超前，中繼1.1局飆3Ｋ無失分，拜6局下林智勝二度開砲為兄弟以6：3拿回領先，繼2011年統一獅王鏡銘後，成為中職第2位單季10勝10中繼的投手。

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鄭凱文指出，6局上因為是2出局滿壘，完全沒有閃躲空間，一不小心比賽就會翻盤，當下沒有想太多，只能跟打者對決，能完成10勝10中繼不是他一個人的成績，必須先發、後援、打者共同幫忙，是團隊的功勞。

鄭凱文本季10勝有7勝是對桃猿拿下，他認為，應該只是剛好，因為桃猿是支好球隊，有很多很好的打者，能從很強的對手拿到勝投，當然非常開心，「過去我對他們的成績不是很好，所以要不斷去想配球策略。」

中職第1位單季10勝10中繼的投手是2011年統一獅王鏡銘，但他那年開季本來是先發，出賽7場戰績2勝2敗，5月底回一軍後轉任牛棚，鄭凱文的10勝都以後援身分拿下，難度比王鏡銘高。

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