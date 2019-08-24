林智勝雙響砲8打點 兄弟勝桃猿拿4連勝

〔中央社〕中職中信兄弟隊今天與Lamigo桃猿隊3連戰首戰，鄭凱文中繼穩守、林智勝敲出中職生涯第21次單場雙響砲，單場拿8打點，率隊以11比3拿下近期4連勝，拉開領先勝差到1.5場。

兄弟隊今天起在主場洲際棒球場與目前下半季戰績排名第2名的桃猿打3連戰，比賽前半段兩隊互有攻勢，兄弟2局靠詹子賢安打開始攻勢，張志豪獲觸身球保送，林智勝3分砲幫球隊取得領先。

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桃猿隊3局追分，靠林承飛、林立、林泓育接連二壘打，單局追回2分，6局陽耀勳代打陽春砲，一棒扳平比數。

兄弟6局下半再複製之前得分模式，詹子賢率先安打開啟攻勢，張志豪獲保送，林智勝再開轟，又敲出3分砲、助球隊超前比數，單場雙響砲（以上）為個人中職生涯第21次（包括一次單場3響砲），僅次於退役球員張泰山的22次，賽後本季全壘打數達20轟。

林智勝打回兄弟前6分，兄弟7局再靠觸身球保送、失誤、王威晨內野安打、詹子賢高飛犧牲打跑回第7分；王威晨也靠內野安打將連續場次安打推進到27場，距桃猿球員郭嚴文保持的中華職業棒球大聯盟紀錄33場又更近一步。

林智勝打擊手感火燙，7局再敲安打送回2分，單場3安（2支3分砲），貢獻8分打點，打點數為個人中職生涯單場新高，與多人並列中職史上單場打點數第2名，中職單場打點紀錄為奧力偉（Jose Oliva）的11打點。

獲選單場最有價值球員（MVP）的林智勝表示，第一發全壘打是運氣好，本來有戰術，1好球2壞球後收打，「這應該是我第一支收打全壘打」。過去與投手王溢正對戰成績不算好，第2發全壘打抓準失投變速球打成全壘打。

至於打點數為個人中職生涯單場新高，林智勝說，想突破需要隊友積壘，還要可打出全壘打，否則要在僅有的打擊機會中打下這麼多打點難度很高；林智勝目前生涯累積277轟，談起生涯300轟，「一步一步來，越接近我會越期待」。（編輯：李明宗）

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