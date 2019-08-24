羽球世錦賽》周天成打到體力透支 3局不敵王高倫無緣4強

周天成苦戰3局打到體力幾乎透支，最終不敵世界排名15泰國選手王高倫。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成今天在2019年世界羽球錦標賽苦戰3局打到體力幾乎透支，最終以16：21、21：11、14：21不敵世界排名15泰國選手王高倫，與生涯首張世錦賽4強門票失之交臂，也宣告台灣隊本屆賽事全數結束。

世界排名第2的周天成16強前役就耗費不少體力，才苦戰3局擊敗新加坡22歲小將駱建佑，而小天從2018年雅加達亞運起與王高倫過招4次全勝，但有3場進入3局大戰，體力對於周天成而言是一大考驗。

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周天成開局雖取得6：2領先，但王高倫很快就調整節奏，狠狠打出12：2攻勢，此局最多領先達8分，也握有8個局點，即使小天化解4個仍無力回天，因殺球出界把首局拱手讓出。

周天成次局重整旗鼓，開局連取8分打出反撲氣勢，且在技術暫停前取得11：1大幅領先。不過，王高倫下半局曾追到剩6分落後，但周天成不給對手逆轉機會，再把領先擴大至10分，成功將戰線延長。

周天成決勝局7：2領先，卻又出現首局問題，讓王高倫以9：1攻勢，在上半局取得11：8領先。面臨落後頹勢，小天在後半局體力接近透支，難以招架王高倫的攻擊，最多落後達7分，最終黯然告別本屆世錦賽。

至於廖敏竣／蘇敬恒在男雙8強遭遇2017年世錦賽金牌、今年全英公開賽冠軍的世界排名第2印尼組合阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan），最終廖蘇配以17：21、19：21落敗，無緣4強。

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