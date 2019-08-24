3局激戰落敗 周天成羽球世錦賽止步8強

〔中央社〕前腳剛追平生涯最佳戰績，可惜周天成後腳沒能開創歷史，今天他在世界羽球錦標賽男單8強，決勝局遭對手10比1攻勢打壞勝利行情，最終1比2不敵泰國的堪達蓬，止步8強。

2019世界羽球錦標賽，今年在瑞士巴塞爾舉行，世界排名第2的台灣羽球一哥周天成，今天面對世界排名15的泰國好手堪達蓬（Kantaphon Wangcharoen），全場歷經3局、1小時又11分鐘激戰，仍以16比21、21比11、14比21敗下陣。

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周天成生涯前4度和堪達蓬過招，從未吞過敗績，沒想到這次交手結局大不同，今天開局他曾取得6比3領先，不料接下來他連丟6分，反倒陷入落後。

小天隨後雖將比分追成8比8平，但對手再拉一波6比0攻勢超前，此後一路領先，也讓小天首局先以16比21棄守。

歷經首局暖身，小天第2局找回節奏，開賽他就拉出8比0猛攻，早早取得大幅領先，輕鬆以21比11拿下，也把戰線延長至第3局。

決勝局小天開賽在2比3微幅落後下，靠著一波6比0攻勢站上領先，沒想到好景不常，堪達蓬在逆境中竟拉出不可思議的10比1攻勢，不僅扭轉頹勢、後來居上，也打出氣勢。

小天一路苦追，卻沒能止血反撲，最終他以14比21繳械，再次受阻於世錦賽4強門外。

至於同步晉級8強的台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒，今天則面對世界排名第2的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）和蘇堤萬（Hendra Setiawan），「廖蘇配」以17比21、19比21吞敗，無緣晉級。

稍早台灣羽球一姐戴資穎，則是歷經3局苦戰，以21比13、21比23、19比21不敵印度一姐辛度Pusarla V. Sindhu），同樣止步8強。

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