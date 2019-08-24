NBA》將與詹皇、AD攜手爭冠 魔獸如願重返湖人

豪爾德。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕湖人明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），日前因練球遭逢左膝前十字韌帶撕裂嚴重傷勢，新賽季恐報銷，球團趕緊尋找替代人選，《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）今天指出，「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）確定將與灰熊買斷合約，將會搭上湖人奪冠列車。

在卡森斯受傷後，湖人曾考慮找來豪爾德、諾亞（Joakim Noah）、史沛茲（Marreese Speights）和「波蘭大槌」葛托特（Marcin Gortat）等人，最後決定讓曾獲得3屆最佳防守球員的豪爾德重返前東家。豪爾德上季加盟巫師，但飽受傷勢所擾，僅出賽9場就整季報銷，下場均可貢獻12.8分、9.2籃板，季後被巫師交易到灰熊。

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據了解，湖人將與豪爾德簽下為期一年的260萬美元非保障合約。豪爾德曾在2012-2013年球季效力湖人，當時外界期待他能與傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）聯手，率領球隊繳出更亮眼成績。但最後事與願違，湖人該年在季後賽首輪出局。

豪爾德加盟後，將與詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）攜手爭冠，期盼能助隊捧起睽違9年的總冠軍金盃。

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