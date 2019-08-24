羽球世錦賽》 諶龍爆冷出局 中國男單全陣亡寫24年來最差成績

諶龍爆冷直落二輸球，中國男單本屆世錦賽也確定全陣亡。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽，中國男單本屆共4人參賽卻出師不利，繼黃宇翔在64強先買單，陸光祖、林丹也同日在32強落敗，僅存的諶龍稍早出戰世排第9名的丹麥好手安童森（Anders Antonsen），也以20：22、10：21慘遭直落二輸球，中國男單選手在世錦賽也全數出局。

兩人生涯交手6次，諶龍以5勝1敗佔上風，且目前取得對戰5連勝。首局一開賽，諶龍很快就展現過人氣勢，開局就拉出一波5：1，他打到11：7技術暫停後，場上卻風雲變色，安童森先連拿4分反超比數，諶龍雖然在局末一口氣拿5分率先搶下局點，沒想到安童森接下來卻連趕4分，諶龍以20：22丟掉首局。

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首局錯過兩個局點似乎讓諶龍備受打擊，次局回來，開局打到3：4之後連丟6分，讓安童森領先進入技術暫停，之後安童森不願給對手任何機會，攻勢仍相當猛烈，讓諶龍只能疲於奔命，最後就以10：21，懸殊的比分輸球，無緣晉級。

自中國隊1983年參賽以來，男單選手在除1993年和1995年外的其餘20屆比賽中都站上了男單領獎台，不過隨著諶龍在8強止步，這也是中國男單自1995年以來，相隔24年再次無緣世錦賽男單獎台。

而在前球王安賽龍（Viktor Axelsen）因背傷退賽後，丹麥就把男單奪牌希望放在安童森身上，之前籤表出爐，丹麥球評就曾指出，安童森若能挺進8強，就能對上前4種子中狀態最差的諶龍，奪牌機會將大大增加。最後安童森果然如願解決諶龍，4強將碰上泰國選手王高倫。

安童森扳倒強敵諶龍，晉級4強已寫下個人生涯世錦賽最佳成績。（法新社）

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