羽球世錦賽》諷中國男雙內戰又放水 丹麥好手暗酸：了不起！

中國男雙李俊慧與劉雨辰，僅用28分鐘在就直落二擊敗同胞好手劉成與張楠組合，讓丹麥名將覺得不可思議。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2019年世界羽球錦標賽，名列大會第2種子的中國男雙李俊慧與劉雨辰，僅用28分鐘在男雙8強賽以直落二擊敗同胞第16種子的劉成與張楠組合，不過丹麥好手維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus）賽後卻發文反諷這場比賽「打得還真慢」，暗酸明顯呈現一面倒的「中國內戰」。

世界排名第3的中國男雙名將李俊慧與劉雨辰，昨在世錦賽8強賽，僅用28分鐘就輕鬆以21：13、21：12直落二擊敗的劉成與張楠組合，男單世界排名第27的維汀哈斯稍早在臉書及推特發文，再酸中國內戰技術性放水，「這是一場非常一面倒、迅速的世錦賽8強戰，考慮到世錦賽是這樣等級的比賽，加上這兩對都是數一數二的世界好手，我只能說這樣的結果『了不起！真是非常了不起』」。

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這其實不是維汀哈斯第一次公開質疑中國打假球，他在去年福州公開賽8強內戰時，就曾質疑過何濟霆/譚強對交手李俊慧/劉雨辰的比賽中，出線疑似打假球的行為，丹麥羽協當時也向國際羽聯（BWF）舉報，不過因為沒有確切證據最終不了了之。

有了上一次的前車之鑑，維汀哈斯這次也特別在發文中強調，自己並沒有暗示對方有什麼可疑行為，只是覺得這樣的頂尖對決居然可以呈現這樣的一面倒的戰況，讓自己相當驚訝。

而這段評論馬上引起網友熱議，紛紛留言表示「這只是在熱身吧！」、「中國隊不意外」，還有人搞笑表示「該不會是頭髮受傷吧」，雖然也有網友質疑維汀哈斯的看法，不過維汀哈斯也親自回應，表示自己並沒有全程觀看這場比賽，所以並不會就比賽內容作評論，並再次強調他只是覺得世界級的選手在這樣等級的比賽中，能迅速一面倒擊敗同樣頂尖的對手，真的讓他相當佩服。

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