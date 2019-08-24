MLB》隊友灌7分追平守不住 陳偉殷0.2局失2分逃敗

陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷今在與費城人之戰登板，中繼0.2局失分，防禦率漲至7.24。

費城人開局火力全開，前3局就靠著6支安打和3次保送灌進7分大局，馬林魚先發投手諾耶西（Hector Noesi），未料馬林魚3局下就展開反攻，單局就猛敲6安，包括狄亞茲（Isan Diaz）的三分砲，單局進帳7分扳平戰局。

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陳偉殷在4局上時登板後援，一上來讓前隊友瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出右外野飛球出局，再讓迪克森（Corey Dickerson）擊出左外野平飛球出局，未料2人出局後出現亂流，先被謝古拉（Jean Segura）掃出左外野二壘安打，接著上場的括法蘭柯（Maikel Franco）代打建功，敲出帶有超前分的中外野安打，費城人以8：7領先。

陳偉殷故意四壞球保送金德利（Scott Kingery）之後，又遭哈瑟雷（Adam Haseley）敲安再失1分，隨即就被教練團換下場，陳偉殷此役用26球，有17球為好球，最快球速達93.1英哩（約150公里），投0.2局被敲3支安打失2分，另有1次保送，防禦率漲至7.24。

陳偉殷退場時為敗投候選人，所幸隊友在5局下又灌進5分幫他解套，馬林魚全場狂掃19安，終場以19：11逆轉擊敗費城人。

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