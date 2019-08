MLB》把少棒「全簽名」穿腳上 賈吉的釘鞋有童心

賈吉。(資料照,今日美國)

〔記者倪婉君/綜合報導〕大聯盟「球員週」今天登場,球員除了穿上綽號球衣,腳上的釘鞋也很有戲,洋基球星賈吉就把這次參加LLB威廉波特少棒世界賽的217名小球員簽名「集滿」在鞋上,帶著小朋友的力量一起拚。

在為期3天的球員週,洋基作客洛杉磯和道奇進行3連戰,也讓美聯東區和國聯西區兩大「邪惡帝國」正式交鋒,相當精彩。賈吉今擔任先發2棒右外野手,首打席遭到南韓強投柳賢振三振。

請繼續往下閱讀...

27歲的賈吉很早之前就決定要在這次球員週結合「小孩元素」,他認為小朋友就是國家的未來,對他來說十分重要。他原本還考慮要舉辦小型比賽,讓紐約當地學校的小朋友在鞋上作畫,但後來運動品牌「愛迪達」建議可以讓少棒小朋友的簽名「秀」在球鞋上。

賈吉接受了這個建議,「我覺得非常興奮,對於小朋友來說也會很酷,因為當我穿著這雙鞋在電視上的時候,他們可以跟朋友說:『嘿,鞋子上面有我的簽名喔!』」

不過大聯盟官網記者也很幽默,寫到還好賈吉有雙17號尺碼的大腳,不然可能塞不下200多名小朋友的簽名了。

.@TheJudge44's Players' Weekend cleats are signed by every single player at this year's #LLWS! pic.twitter.com/qXD7Q7ehR2