MiLB》同日炸裂！林子偉首打席就開轟 張育成單場雙響（影音）

林子偉今首打席就開轟，連3戰敲安維持好手感。（資料照，取自紅襪3A推特）

〔體育中心／綜合報導〕旅美台將同日都開轟！效力紅襪3A的台灣好手林子偉近況火燙，今作客戰藍鳥3A，首打席就開轟，今3打數敲2安，連3場都敲安，打擊率略升為0.249；而效力印地安人3A的張育成，今在主場出戰老虎3A時同樣火力全開，5打數敲3安不但繳出猛打賞，還有單場雙響砲演出，表現亮眼，打擊率也升為0.254。

此役擔任林子偉鎮守2壘、擔任第6棒，第2局首打席他上場只等了1球，就一棒敲出右外野方向的陽春全壘打，幫助球隊先馳得點，4局上林子偉上場打擊，展現精準選球眼選到4壞球保送；6局上林子偉在兩出局後又敲出安打上壘，可惜隊友最後吞K，無法延續攻勢。而紅襪3A靠著全隊3人開轟，最終就以4：2擊敗藍鳥3A。

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而另一地出戰的張育成，今也鎮守二壘、擔任第5棒，首打席雖然只敲出滾地球出局，不過3局下第二打席在壘上有人的情況下，開轟右外野全壘打，打破平手僵局，兩分砲助球隊一舉逆轉，在張育成開轟帶領下，印地安人3A單局猛灌8分，直接甩開老虎3A；5局下張育成在兩出局後上場打擊，再轟出一發兩分砲，今5打數敲出3安，狂灌4分打點，球隊最後就以15：7痛宰對手贏球。

張育成甩開近期低潮，今不但繳出猛打賞，還敲出雙響砲。（資料照，法新社）

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