MLB》挨10安僅失2責失 Z魔神奪轉隊四連勝

葛蘭基轉隊後奪4連勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕塞揚強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）被交易至太空人連勝不止，今天面對天使先發6.2局雖被敲10支安打，但僅失3分（2分自責分），太空人靠著古利爾（Yuli Gurriel）的超前2分砲，終場以5：4險勝，賞給天使3連敗，葛蘭基收下本季第14勝，轉隊後拉出一波4連勝。

葛蘭基在2局上率先掉分，連續被卡胡（Kole Calhoun）、阿普頓（Justin Upton）和普侯斯（Albert Pujols）敲出安打，單局失2分，太空人打線3、4兩局就給予隊友火力支援，各追回2分扳平戰局，古利爾5局上再敲出超前的右外野2分彈，太空人前5局以4：2領先天使。

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古利爾敲出超前2分彈。（今日美國）

葛蘭基在2局亂流後逐漸回穩，雖然局局被敲安，但都順利將風險壓到最低，不過6局上二壘手奧圖維（José Altuve）出現守備失誤，讓大谷翔平上壘，下一棒卡胡接著敲安，形成一三壘有人，阿普頓的內野滾地球送回球隊第3分。

葛蘭基7局上連挨2安，在2人出局後被換下場休息，此役合計主投6.2局用96球，被敲10支安打失3分（2分自責分），只投出1次三振。

柏格曼（Alex Bregman）7局下適時敲安打回保險分，卡胡8局上陽春砲成空響，太空人終結者歐蘇納（Roberto Osuna）完美關門，終場就以5：4獲勝，拿下本季第31次救援成功。

天使美聯新人王大谷翔平此役4打數都繳白卷，吞下1次三振，打擊率下降至3成02。

大谷翔平。（今日美國）

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