NBA》不惜放棄百萬美元薪水 「魔獸」豪爾德用這打動湖人

美媒爆料豪爾德在試訓時表現得非常積極，讓湖人高層留下很深的印象。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）稍早傳出將與灰熊隊買斷合約，以自由球員身份加盟湖人，而美媒爆料豪爾德，不但在面試時積極表現、對湖人球員們動之以情，還放棄將近260萬美元的薪水，這才打動紫金軍團給出一份一年的非保障合約。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早在電視節目中，透露了更多豪爾德去湖人面試的細節，他指出豪爾德對於這次試訓機會相當積極認真，在湖人和幾名試訓球員都約好時間後，豪爾德前一天就趕到湖人訓練中心進行訓練，讓湖人高層留下了深刻的印象，而在當地時間週四，他也成功在試訓向紫金軍團展現優秀的運動能力。



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除了打動湖人高層，在與湖人包括A.戴維斯（Anthony Davis）和朗度（Rajon Rondo）等球員會面時，當被問到「我們能信任你嗎」、「你能完成防守、蓋火鍋、搶籃板等例行工作嗎」等問題時，豪爾德也給出了讓他們相當滿意的答案。

「他（豪爾德）只想獲得作為湖人球員一次救贖的機會，他想成為一名角色型的球員全力輔助詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯拿下NBA總冠軍。」查拉尼亞說道。

豪爾德放棄260萬美元薪水，如願加盟湖人。（資料照，法新社）

而《ESPN》權威記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）也加碼爆料，為了加盟湖人，原本下季還有560萬美元保障合約的豪爾德，在與灰熊談判時還主動放棄了260萬美元的保障年薪，與灰熊達成買斷協議換來自由身。

豪爾德在2004年被魔術以狀元籤選進，打滾15年轉戰過湖人、火箭、老鷹、黃蜂、巫師和灰熊，生涯場均可貢獻17.4分、12.6籃板和2火鍋，而他在2018年和巫師簽下2年1100萬美元的合約，不過他因傷只打了9場比賽，留下12.8分、9.2籃板的成績，休季就被巫師交易到灰熊。

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