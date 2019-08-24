MLB》桑契斯炸裂寫捕手最速百轟 柳賢振挨3轟失7分吞敗（影音）

柳賢振今天遭到砲擊，苦吞本季第4敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟防禦率王、道奇韓籍左投柳賢振本季表現優異，堪稱是國聯塞揚獎大熱門，今天先發面對洋基卻踢到鐵板，投不滿5局挨3轟狂失7分，追平本季最多單場失分，洋基全場狂掃16安，葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）單場雙響砲灌進5分打點，助隊終場以10：2大勝道奇，中止近期的4連敗。

洋基此役砲聲隆隆，柳賢振在3局上遭到狙擊，「法官」賈吉（Aaron Judge）開庭炸裂，當家重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）也補上一發中外野陽春彈，本季第29轟出爐，這也是他生涯第100轟，僅花了355場就寫下大聯盟捕手最快紀錄，也是大聯盟史上第2快締造百轟的打者，前費城人重砲豪爾德（Ryan Howard）用325場創下最快百轟紀錄。

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桑契斯敲出生涯百轟。（美聯社）

道奇3局下靠著波洛克（A.J. Pollock）的適時安打追到1：2落後，不過柳賢振未能穩住失分，5局上被葛瑞戈爾斯敲出滿貫彈，單局狂失5分，柳賢振此役僅先發4.1局被敲9支安打失7分，包括3發全壘打，另有7次三振和1次保送。

洋基在賽事後半段繼續進帳分數，托瑞斯（Gleyber Torres）6局上敲出本季第32轟，賈吉繳出單場3安猛打賞，8局上敲安再添個人第2分打點，葛瑞戈爾斯9局上再敲出右外野陽春彈，單場雙響砲演出，洋基終場就以10：2大勝道奇。

洋基先發派克斯頓（James Paxton）繳出6.2局11K失2分的優質好投，本季第10勝順利入袋；柳賢振苦吞本季第4敗，防禦率從1.64漲至2.00。

葛瑞戈爾斯單場繳出雙響砲灌進5分打點。（法新社）

柳賢振。（今日美國）

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